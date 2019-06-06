Умер музыкант Доктор Джон

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Певец и композитор Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннэк) умер в четверг в возрасте 77 лет после сердечного приступа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице музыканта в Facebook.

"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан", - говорится в сообщении.

Семья музыканта поблагодарила всех поклонников его творчества и попросила уважать их право на неприкосновенность личной жизни. Родственники и близкие обещали объявить дату и место похорон позднее.

Доктор Джон являлся ярким представителем джаза, блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Он снискал себе слава благодаря самобытной смеси новоорлеанского блюза с психоделическим роком. Записал более 20 альбомов и завоевал шесть премий Grammy. В марте 2011 года его имя было внесено в Зал славы рок-н-ролла.