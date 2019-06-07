В кинотеатре парка Нью-Йорка бесплатно покажут фильм "Анна Каренина. История Вронского"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Фестиваль искусств "Вишневый сад" стартует в пятницу в Нью-Йорке с открытого показа фильма режиссера Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" (2017) в парке района Стейтен Айленд. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала президент и продюсер фонда "Фестиваль "Вишневый сад" Мария Шкловер.

"Фестиваль откроется с бесплатного показа "Анны Каренины" в парке Стейтен Айленда, где проживают много русскоязычных. Нас поддержали местные власти и с удовольствием предложили для показа открытый кинотеатр, куда, как мы надеемся, придет большое число зрителей, включая англоязычных американцев, - пояснила Мария Шкловер. - "Анна Каренина" - классика, которую знают и любят американцы, и для них кинопоказ будет сопровождаться субтитрами на английском языке".

Не спектакли, а культурные события

Главным событием фестиваля "Вишневый сад" станет премьерный для Нью-Йорка спектакль Академического театра имени Вахтангова "Маскарад" режиссера Римаса Туминаса. Музыкальная постановка будет идти на сцене нью-йоркского "Сити-Центра" (New York City Center) в течение четырех дней - с 13 по 16 июня. "У зрителей также будет уникальная возможность встретиться и поговорить с артистами труппы, включая исполнителей главных ролей Евгения Князева и Марию Волкову", - рассказала организатор фестиваля. После Нью-Йорка театр Вахтангова покажет "Маскарад" в Бостоне (штат Массачусетс) на сцене театра Cutler Majestic Theater 18 и 19 июня.

"Легендарный спектакль "Маскарад" идет с аншлагами не только в Москве, но и по всему миру, это одна из самых красивых и интересных постановок театра Вахтангова по драме Лермонтова и с музыкой Арама Хачатуряна. И, конечно, мы не могли его не привезти, - отметила продюсер. - Интерес к этому спектаклю огромный, билет начали раскупать еще осенью, причем среди зрителей много англоязычных американцев - преподавателей, студентов".

"Мы продолжаем выполнять главную цель нашего фестиваля - образовательную: привозим и показываем американцам, соотечественникам самое лучшее, что есть на сегодняшний день в российской культуре как в театральном, так и киноискусстве, - подчеркнула Мария Шкловер. - Количество зрителей нашего фестиваля с каждым годом растет (в прошлом году ими стали более 15 тыс. человек), люди приезжают из разных штатов и городов. Мы заняли уникальную нишу, так как привозим из России не просто спектакли или фильмы, а большие культурные события, свидетелями которых хотят быть соотечественники, американские знатоки и любители российского искусства".

Завершится фестиваль 28 июня, когда под открытым небом парка Стейтен Айленда горожане смогут посмотреть фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979) с субтитрами на английском языке. Первый фестиваль искусств "Вишневый сад" прошел в Нью-Йорке в мае 2013 года.