Гергиев и Лимаренко подписали соглашение о гастролях артистов Мариинки на Сахалине

ТАСС, 7 июня. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее гастроли артистов Мариинского театра в Сахалинской области и другие совместные проекты, подписали на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора области Валерий Лимаренко и художественный руководитель - генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, сообщает в пятницу пресс-служба сахалинского правительства.

"Соглашение, которое мы подписали, имеет особое значение для нашей области. Жители островного региона смогут стать ближе к лучшим образцам русского искусства, а творческие работники повысят свое профессиональное мастерство. Также благодаря сотрудничеству с Мариинским театром у нас откроются новые возможности в сфере туризма. Театральные, музыкальные, балетные постановки в исполнении ведущих артистов позволят привлечь гостей из других регионов России и соседних стран", - цитирует Лимаренко пресс-служба.

Также, согласно соглашению, Гергиев станет партнером в реализации проекта многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске. Он окажет помощь при подготовке технического задания для второго (акустического) зала, который станет площадкой для выступления ведущих симфонических оркестров.

На встрече также рассматривалась возможность провести совместный концерт симфонического оркестра Мариинского театра и Южно-Сахалинского камерного оркестра. Кроме того, планируется, что специалисты Мариинки будут консультировать сахалинских коллег, а островитяне получат возможность проходить творческие стажировки в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.