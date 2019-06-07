На фестиваль "Толстой" в июле впервые приедут театры из Болгарии, Латвии и Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Коллективы из Болгарии, Латвии и Китая покажут свои постановки на международном театральном фестивале "Толстой", который в четвертый раз пройдет в Ясной Поляне. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также ожидаются известные столичные театры и региональные коллективы.

"Театральный фестиваль "Толстой" - в нынешнем году его программа усилена спектаклями зарубежных коллективов из Болгарии, Латвии, Китая, участием известной английской писательницы Вив Гроскоп, автора книг о Льве Толстом. Специально для фестиваля ставится спектакль по воспоминаниям крестьян деревни Ясная Поляна "Пятница", - отметил собеседник агентства.

В этом году из названия фестиваля впервые уберут приставку weekend (выходные), поскольку программу, в которой свыше 30 мероприятий, увеличили до четырех дней - с 4 по 7 июля. В отличие от предыдущих лет в более широком формате постановки представят Тульский академический театр драмы и Тульский театр кукол. Организаторы ожидают, что на фестивале в общей сложности побывает свыше 10 тыс. человек, для удобства гостей уже отремонтирована дорога, ведущая к музею-усадьбе.

Впервые "Толстой Weekend" прошел в 2016 году. Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.