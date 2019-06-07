Почему на "Кинотавре" в какой-то момент отказались от показов иностранных фильмов

Никогда не были на "Кинотавре"? Не беда. Корреспондент ТАСС Тамара Ходова тоже отправляется туда в первый раз, чтобы увидеть самые актуальные отечественные фильмы и заодно узнать, как работает и отдыхает наша богема. И, конечно же, рассказать об этом в своем личном блоге.

Как проходит красная дорожка в Сочи? Можно ли встретить российских звезд на пляже или в коридорах легендарной гостиницы "Жемчужина"? Кто выступит на вечеринке открытия? Какие картины окажутся интереснее — про разборки криминальных авторитетов или любовников? Мы пока сами не знаем! Но для этого и есть наш фестивальный блог, в котором мы ежедневно будем рассказывать о фестивальной жизни из самого сердца "Кинотавра".