Медведев поздравил худрука Театра классического балета Наталию Касаткину с юбилеем

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем художественного руководителя Государственного академического театра классического балета Наталию Касаткину, отметив ее выдающийся талант и творческую энергию.

"Многие годы [вы] создаете на сцене настоящее искусство - танцевальное, хореографическое, режиссерское. Ваш талант, творческая энергия воплотились в яркие партии, спектакли. И конечно, в замечательный Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева", - говорится в телеграмме Медведева, опубликованной в пятницу на сайте кабмина РФ.

Премьер отметил "особый пластический язык" постановок коллектива, их оригинальные интерпретации и сложную хореографию. Он подчеркнул, что работы театра стали уникальным явлением и завоевали искреннюю любовь миллионов зрителей.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года. С 1954 по 1976 год была солисткой балетной труппы Большого театра. Стала первой исполнительницей партий Бесноватой ("Весна священная"), Индийской куклы ("Щелкунчик"). В 1977 году Наталия Касаткина вместе с мужем Владимиром Василевым пришли к руководству художественным московским Театром классического балета.