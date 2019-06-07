В Пермском театре оперы и балета опровергли, что худрук заявлял об отъезде в Петербург

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис не объявлял о своем переезде из Перми в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В пятницу в местных СМИ и на сайте газеты "Музыкальное обозрение" появилась информация о том, что худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставляет эту должность и уезжает работать в Санкт-Петербург, забирая с собой треть коллектива. Как пишут издания, Курентзис объявил о своем отъезде официально на собрании.

"Теодор Курентзис не делал никаких официальных заявлений", - сказала собеседница агентства в пресс-службе театра.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Пермского края, контракт с художественным руководителем театра заключен до 2021 года. "Предложения изменения условий или расторжения договора со стороны Теодора к нам не поступало", - сказала собеседница агентства.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля "Золотая маска" Теодор Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. Строительство нового здания Пермского театра оперы и балета хотели начать в первом квартале 2013 года, сразу после прохождения госэкспертизы, а завершить возведение нового здания и реконструкцию старого - до конца 2016 года. Тогда предполагалось, что к существующему историческому зданию пристроят корпус с новой сценой и зрительным залом, а также репетиционными помещениями и гримерными для артистов. Позже краевые власти отказались от проекта, посчитав его слишком дорогим.

В интервью ТАСС директор Пермского театра оперы и балета сообщал о том, что в 2019 году правительство РФ поддержало театр и планирует выделить деньги на строительство новой сцены, стоимость которой специалисты оценивают в 7 млрд рублей, уже объявлен конкурс на проектирование. По словам Борисова, новая сцена даст возможность раскрыть потенциал театра и ставить еще больше спектаклей.

О театре

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями Национального театрального фестиваля-конкурса "Золотая Маска". Возглавляет театр художественный руководитель Теодор Курентзис, неоднократный обладатель премии "Золотая маска". Под его руководством играет оркестр и хор musicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.