МХАТ имени Горького поставит спектакль про расстрел семьи Романовых

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. МХАТ имени Горького до конца 2019 года поставит спектакль о последних днях жизни семьи императора Николая II, расстрелянной в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"Это работа с документами, с книгой, которая вышла у протоиерея Артемия Владимирова "Государев венец", это книга стихов, посвященных царской семье. Там есть стихотворение про Марию-Антуанетту, которое очень ценила царская семья и императрица. Это не просто спектакль про убийство, про мученичество, это спектакль про характер этих людей, про невероятных дочерей, которые очень любили своих родителей", - отметил он.

По словам Боякова, проектом занимается народный артист РФ Валентин Клементьев, с которым МХАТ также набирает актерский курс в ГИТИСе в 2019 году.

До конца 2019 года также запланированы постановки "Снежная Королева" по сказке Ханса Кристиана Андерсена и "Леди Гамильтон" по пьесе Теренса Реттигена.