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Сиквел "Последнего богатыря" снимут в Подмосковье, Карелии, Краснодарском крае и на Урале

Главные роли в картине, режиссером которой стал Дмитрий Дьяченко, исполнят Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" приступили к съемкам продолжения фильма-сказки "Последний богатырь", которые будут проходить в Подмосковье, Карелии, Краснодарском крае и на Урале. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании Disney.

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"Съемочная группа отправится в Карелию, на Урал, в Краснодарский край, а в Подмосковье мы строим целый город: впервые зрители окажутся в самом Белогорье! Фильм будет очень технологичным: со зрелищными битвами и новыми сказочными персонажами, но также по-прежнему веселым и семейным", - цитирует пресс-служба генерального директора Disney в России и СНГ Марину Жигалову-Озкан.

По словам Жигаловой-Озкан, одновременно сниматься будут два продолжения "Последнего богатыря". "Впереди у нас больше 100 съемочных дней. Мы снимаем одновременно второй и третий фильм. Это уникальная история для российского кинематографа, которой предшествовал очень сложный процесс подготовки к съемкам и разработки сценариев", - приводит ее слова пресс-служба.

Главные роли в продолжении "Последнего богатыря" исполнят Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев. Режиссером картины стал Дмитрий Дьяченко.

"Последний богатырь" вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года. Согласно информации пресс-службы Disney, он поставил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Его премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия".

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