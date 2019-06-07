Власти Карелии выделят деньги на проект реконструкции республиканского театра и филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским планы реконструкции здания, в котором одновременно находятся карельская государственная филармония и республиканский театр драмы "Творческая мастерская". О встрече на полях Петербургского экономического форума Парфенчиков сообщил в пятницу на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Обсудили с министром культуры России Владимиром Мединским планы реконструкции здания филармонии в Петрозаводске. Договорились, что на первом этапе мы подготовим проектно-сметную документацию, а дальше будем выходить на федеральный уровень, чтобы решать вопрос финансирования", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен, сейчас разрабатывается концепция будущей реконструкции здания, которое между собой несколько десятилетий делят два творческих коллектива. По словам Лесонена, имеющиеся площади, согласно современным СНИПам, не позволяют разместить театр и филармонию на одной территории, поэтому без расширения контуров или этажности постройки решить вопрос будет непросто.

"Сейчас мы определяем концепцию этого задания, ведутся консультации со многими специалистами. По новым СНИПам в тот объем, который сейчас из себя представляет здание, вписать два учреждения не то что нетривиальная задача, а очень сложная инженерно. Скорее всего мы объявим конкурс на дизайн-проект для решения этого вопроса. Нам нужно планировочное решение от специалистов. Кроме того, проект нам нужно будет согласовать с архитектурной общественностью, потому что к этому зданию есть пристальное внимание", - прокомментировал ситуацию Лесонен.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.