В Берлине во второй раз проходит фестиваль "Мир русского театра"

БЕРЛИН, 7 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Международный фестиваль "Мир русского театра" второй год подряд проходит в Берлине. Он открылся в четверг вечером в театре Loftbuehne спектаклем "Дурман или Игра воображения".

По данным организаторов театрального смотра, в этом году в нем участвуют коллективы из семи стран: Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Финляндии и Франции. Всего на берлинских площадках приглашенные театры за четыре дня покажут восемь постановок на русском языке с немецкими или английскими субтитрами.

В прошлом году президент фестиваля и главный редактор российского журнала "Театрал" Валерий Яков заявил корреспонденту ТАСС, что Берлин может стать постоянным местом проведения "Мира русского театра". "Вообще интерес в Германии к русскому театральному искусству колоссальный, не случайно здесь существуют около 70 русских театров", - отметил тогда он.

Помимо спектаклей, фестивальная программа включает проведение дискуссий, куратором которых выступает театровед, арт-директор фестиваля "Гаврош" Марина Райкина. Театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина прочтет лекцию "Новые лидеры российской режиссуры". Приглашенный гость круглого стола на тему "Русский театр - традиции и современность" - заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Театра им. Вахтангова Владимир Иванов. На третий день фестиваля состоится творческий вечер "45 оттенков разного" актрисы театра и кино Ольги Тумайкиной. Он будет посвящен памяти недавно ушедшего из жизни актера Владимира Этуша.

"Мир русского театра" учрежден и организован одним из ведущих театральных изданий России - журналом "Театрал" - и Некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив "Мир Театрала". Для участия приглашаются русскоязычные театры из разных стран, а экспертный совет отбирает наиболее яркие и интересные работы. По итогам фестиваля лучшие постановки получат приглашение на гастроли в Москву.

В этом году фестиваль проходит в рамках масштабного проекта "Русские сезоны" в Германии.

О "Русских сезонах"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии - фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как рассказал руководитель проекта Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в рамках "сезонов" посетили около девяти миллионов человек.