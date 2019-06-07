Зародившийся в Самаре фестиваль "Душа баяна" пройдет и в Словении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Душа баяна", зародившийся в Самарской области в 2018 году, выходит за пределы России и пройдет в Словении, сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Наш фестиваль "Душа баяна" уже шагнул за территорию области и в этом году уже в пяти или шести регионах проводится. Недавно я был в командировке в Словении, и мы договорились, что и там он частично пройдет", - сказал он, добавив, что фестиваль также получил грант Минкульта РФ.

Организатор фестиваля Сергей Войтенко уточнил ТАСС, что "Душа баяна" проводится с 2018 года, и на следующий год планируется участие баянистов из Словении, а также Венгрии. "Самара - родина баяна, 120 лет назад инструмент появился именно здесь, поэтому было принято решение о проведении конкурса. Фестиваль имел большой успех, и по инициативе губернатора области решили расширять его в Европу, планируем провести конкурс в Словении и Венгрии. Ждем заявлений от желающих участвовать", - сказал он.

В течении года конкурс баянистов проходит в отдельных регионах, после победители этих этапов приглашаются на гала-концерт. В 2019 году в фестивале участвуют баянисты Ростовской, Самарской областей, Краснодарского края и Москвы, добавил Войтенко.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.