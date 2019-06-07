Путин поздравил Московскую государственную консерваторию со 150-м выпуском

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского со 150-м выпуском учебного заведения. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отмечу, что эту юбилейную дату консерватория встречает на подъеме. Сегодня под ее эгидой проходят авторитетные международные фестивали и конкурсы, концерты и форумы, реализуются интересные и разнообразные проекты. Но главное - здесь преподают и учатся талантливые, безгранично преданные музыке люди, которые бережно относятся к богатейшему историческому, духовному наследию родного вуза и достойно продолжают его традиции", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что консерватория объединила блистательные творческие силы и с первых дней стала одним из признанных образовательных и культурных центров страны, где развивались известные школы, работали замечательные педагоги и наставники. "Именно их большой, подвижнический труд открыл миру многих выдающихся исполнителей, композиторов, дирижеров. И конечно, Московская консерватория была и остается настоящим пространством притяжения для всех, кто любит музыкальное искусство", - подчеркнул он.

Глава государства передал выпускникам самые теплые пожелания и слова напутствия, выразив уверенность, что все их планы осуществятся.

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского была основана в 1866 году и является одним из ведущих музыкальных вузов мира. Среди ее известных выпускников - композитор, автор музыки гимна СССР и РФ Александр Александров, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, альтист Юрий Башмет, сестры Гнесины, пианист Денис Мацуев, композитор Николай Метнер, скрипач Игорь Ойстрах, композитор Александра Пахмутова, пианист-композитор Сергей Рахманинов и многие другие.