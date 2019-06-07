САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает необходимым ужесточить антипиратское законодательство. Об этом он заявил журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Антипиратское законодательство должно иметь гораздо более жесткие механизмы регулирования, чего у нас пока нет", - указал он.

По словам министра, эта тема поднималась на встречах с главой правительства Дмитрием Медведевым. "Надеюсь, с сообществом будет принята более жесткая позиция по отношению к пиратству, которое есть по сути прямое хищение собственности, хищение интеллектуального продукта, и уничтожение всякой перспективы развития качественного кинопроизводства в нашей стране", - добавил он.

Ранее Мединский сообщил о внесении в Госдуму новых поправок в антипиратское законодательство. Проект, в частности, предлагает ввести перечень информации, которую владелец сайта обязан размещать о себе, например, имя и фамилию, адрес, место нахождения, адрес электронной почты. Кроме того, предлагается сократить сроки принятия судебных решений по нарушениям в части соблюдения прав на контент в сети, а также позволить правообладателям обращаться к провайдеру напрямую с заявлением об удалении незаконного контента.

В рамках меморандума

Одновременно, как сообщил на ПМЭФ глава Роскомнадзора Александр Жаров, законопроект антипиратского закона разрабатывает Медиа-коммуникационный союз и "Яндекс". Жаров отметил, что обсуждение и работа над законопроектом ведутся и он может быть внесен в Госдуму уже осенью. Законопроект, по словам Жарова, должен стать логическим продолжением подписанного в 2018 году правообладателями и поисковиками антипиратского меморандума.

"Честно говоря, первый раз слышу информацию про поисковиков, - сказал Мединский, отвечая на вопрос о проекте МКС и "Яндекса". - Если они приложат хотя бы какие-то усилия для борьбы с пиратами, то это будет хорошо, пока что они делают [это] крайне недостаточно".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.