Фестиваль национальных литератур КБР и КЧР собрал более 100 участников

ЧЕРКЕССК, 7 июня. /ТАСС/. Более 100 работников культуры, писателей и издателей Карачаево-Черкесии (КЧР) и Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в фестивале национальных литератур "Праздник книги" в Черкесске.

"Объявление главами регионов перекрестного года Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - это важный импульс, который объявлен всем народам наших республик. Мы, молодежь КЧР, принимаем этот импульс и понимаем, что есть две вещи, которые являются общими для нас, - это желание развития наших республик и желание развития нас самих", - отметил организатор фестиваля, член Союза молодежи КЧР и Союза писателей России Науруз Байрамкулов.

В рамках фестиваля, организованного Союзом молодежи КЧР и Государственной республиканской библиотекой им. Х. Байрамуковой состоялась книжная ярмарка, где были представлены издания современных авторов регионов, также прошла выставка книг народных поэтов и прозаиков, творчество которых продолжает оказывать влияние на развитие литературы в республиках. Кроме того, состоялся концерт, где прозвучали национальные песни народов республик.

Министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР Мурат Хапиштов отметил важность приоритетов в проведении фестиваля. "Задача мероприятия - представить во всем многообразии уникальную и самобытную культуру и литературу народов КЧР и КБР и всей России, а также способствовать укреплению дружественных отношений между представителями разных национальностей", - сказал он.