Вахтанговский "Маскарад" отправился на гастроли в Канаду и США

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправился в субботу на продолжительные гастроли в Канаду и США, где покажет знаменитый спектакль "Маскарад" по одноименной драме Михаила Лермонтова в постановке своего худрука Римаса Туминаса. Об этом ТАСС сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Исполнителями ролей в "Маскараде" выступают наши звезды - Евгений Князев, Лидия Вележева, Мария Волкова, Леонид Бичевин, Юрий Шлыков, Олег Лопухов, Александр Павлов, Александр Рыщенков, Михаил Васьков, Андрей Зарецкий, Юрий Красков", - перечислил Крок, добавив, что в общей сложности на гастроли выехала группа в количестве 40 человек. Им предстоит дать восемь представлений "Маскарада" в Канаде и США.

По выражению организаторов тура, вахтанговцы "везут в летнюю Америку зимний Петербург", поясняя, что все те три часа, что продолжается спектакль "Маскарад", на сцене идет снег. Разумеется, метель эта не настоящая, бутафорская, но очень красивая. На глазах у зрителей она вовлекает в свою круговерть светскую толпу - этих шутов, клоунов, злобных интриганов. Рожденная ими сплетня обрастает, как снежный ком, который катится по сцене, готовый в любую минуту уничтожить и жертву, и искусителя - Нину и Арбенина.

По мнению критики, "Маскарад" - признанный шедевр Туминаса. Впервые лермонтовскую драму он поставил в своем Вильнюсском Малом театре в 1997 году. Затем, вступив в должность художественного руководителя Вахтанговского театра, Туминас сделал московскую версию этого спектакля, премьера которого состоялась в 2010 году. Соавторами режиссера стали сценограф Адомас Яцовскис, художник по костюмам Максим Обрезков, композитор Фаустас Латенас, в спектакле также звучит вальс Арама Хачатуряна.

"За девять лет своего существования на вахтанговской сцене лермонтовский "Маскарад" успел побывать на гастролях во многих городах России и зарубежных стран, в числе которых Испания, Греция, Китай, Италия. Теперь спектакль будет показан в Канаде и США", - сказал директор Вахтанговского театра.

По маршруту: Торонто - Нью-Йорк - Бостон

Крок сообщил, что североамериканский тур вахтанговцев начнется в канадском городе Торонто.

"Там ежегодно, в течение десяти дней в июне проходит фестиваль искусств "Люминато" (Luminato Festival), который является крупнейшим культурным форумом Канады. Так вот, вахтанговцы во второй раз станут его участниками. В июне 2017 года в рамках этого смотра был показан спектакль Римаса Туминаса "Дядя Ваня" по пьесе Чехова, на этот раз вахтанговцы привезут лермонтовский "Маскарад", - сказал директор театра.

По его словам, москвичам предоставлена сцена престижного театра "Джон Бассет" (John Bassett Theatre), где "Маскарад" сыграют дважды - 9 и 10 июня. "Как нам сообщили организаторы тура, все билеты на наш спектакль давно раскуплены. Наш "Маскарад" заявлен как одно из основных театральных событий Luminato Festival", - отметил Крок.

Дальнейший путь вахтанговцев лежит в США, и тоже на фестиваль, который называется "Вишневый сад" (Cherry Orchard). Этот форум искусств ежегодно проходит в Нью-Йорке и Бостоне.

"И здесь вахтанговцы не новички. Нынешний визит будет уже четвертым по счету. Прежде на этом фестивале были представлены три постановки Туминаса: в 2014 году был показан пушкинский "Евгений Онегин", в 2015 году - "Улыбнись нам, Господи" по романам Григория Кановича, в 2017 году - чеховский "Дядя Ваня", - напомнил Крок.

Он проинформировал, что в Нью-Йорке "Маскарад" будет идти в течение четырех дней - с 13 по 16 июня - на сцене нью-йоркского "Сити-Центра" (New York City Center), затем в Бостоне спектакль сыграют дважды - 18 и 19 июня - на сцене театра "Катлер Маджестик" (Cutler Majestic Theater), где и завершится североамериканский тур Вахтанговского театра.