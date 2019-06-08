В Душанбе состоялась презентация книги об истории взаимоотношений Таджикистана и России

ДУШАНБЕ, 8 июня. /Корр. ТАСС Бунафша Одинаева/. Презентация книги об истории взаимоотношений Таджикистана и России "У врат Востока" прошла в Российском центре науки и культуры в Душанбе в пятницу. Издание представили сами авторы, историки и журналисты - Виктор и Ирина Дубовицкие, Гафур Шерматов.

"Идея книги "У врат Востока" принадлежит Виктору Дубовицкому. Рожденный у врат Востока в Оренбуржье, он практически всей своей жизнью и творчеством стремится к тому, чтобы эти врата на восток не закрылись, а продолжали оставаться широко открытыми", - сказала Ирина Дубовицкая. По ее словам, свои первые материалы о начале российско-таджикских отношений Виктор Дубовицкий начал публиковать в 80-х годах прошлого века в рубрике "Антология путешествий в газете "Вечерний Душанбе". Тема общего исторического прошлого Таджикистана и России понравилась ему, и он начал ее разрабатывать. С годами она стала обрастать новыми фактами, и серия очерков стала готовым материалом для книги.

Общее прошлое

В этот сборник вошли очерки, повествующие об истории взаимного познания народов России и Таджикистана в период советского времени. По словам Виктора Дубовицкого, акцент в сторону советского времени сделан потому, что эта эпоха "вызывает больший интерес в настоящее время" и "помнится людьми, которые еще живы". Книга подготовлена на основе архивных материалов и статей. По словам публициста Гафура Шерматова, в фотоархиве постоянно видно "очень много тех, первых русских людей, подвижников, которые приехали сюда и сделали много для Таджикистана". Издание иллюстрировано архивными фотографиями конца XIX века, периода дореволюционного и послереволюционного Таджикистана, военной эпохи и второй половины XX века, свидетельствующие о взаимосвязи двух народов на протяжении более века.

"У нас действительно общая история, и отрадно, что такого рода материалы служат тому, чтобы мы помнили о том, что мы жили когда-то вместе, мы начинали нашу историю вместе", - отметила одна из участниц мероприятия. Она добавила, что в настоящее время некоторые негативные высказывания об этом прошлом "влияют на молодежь, на формирование будущих взглядов и оценок". Присутствующие также рекомендовали не только продолжить работу в направлении сбора архивных материалов и подготовки последующих книг, но и широко информировать людей, обеспечивая им доступ к таким изданиям.

Принявший участие во встрече посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов подчеркнул, что две страны жили в едином государстве, "и здесь работали не только русские ученые, врачи, преподаватели, геологи, но и представители всех национальностей". "То, что в этой книге поднимается тот период, который забывается, это очень хорошо", - добавил он.

В презентации книги участвовали историки, журналисты, преподаватели столичных вузов. Авторы надеются, что это издание поможет читателям лучше осознать прошлое, настоящее и будущее обеих стран и их народов. В конце мероприятия авторы подписали книги и подарили присутствующим.