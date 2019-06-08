Певец из Южной Кореи выиграл конкурс оперных артистов Галины Вишневской в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Лауреатом первой премии и обладателем золотой медали VII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской по итогам III тура стал певец из Южной Кореи Бьонг Мин Гил. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе соучредителя смотра - Центра оперного пения Галины Вишневской.

"Лауреатом третьей премии стала Палеса Малиелоа из ЮАР. Лауреатом второй премии назван Бадрал Чулуунбаатар (Монголия). Первую премию и золотую медаль конкурса завоевал певец из Южной Кореи Бьонг Мин Гил", - объявили организаторы. Лауреатов ждут денежные призы: $7 тыс. - обладателю третьей премии, $10 тыс. - завоевавшему вторую премию, $15 тыс. - победителю.

Жюри конкурса также огласило обладателей специальных призов. Право на год учебы в Центре оперного пения Галины Вишневской получил россиянин Илья Казаков, Гиорги Челидзе из Грузии сможет принять участие в репертуарном спектакле учреждения. Приз за лучшее исполнение русской арии завоевала Эрика Байкофф из США, приз зрительских симпатий получила российская сопрано Юлия Музыченко. Диплом лучшего концертмейстера достался Валерию Герасимову.

Очные этапы смотра проходили с 3 по 7 июня в Москве. Всего на конкурс было подано более 200 заявок. К первому туру были допущены 53 артиста, но по разным причинам в испытаниях приняли участие 49 человек. "В этом году на конкурсе новшество, - отметили в пресс-службе. - Каждый из членов жюри имел возможность присудить свой специальный приз выбранному им певцу".

Так, кастинг-директор Вашингтонской оперы Сэмюэл Гилбер пригласил Бьонг Мин Гила на прослушивание, также певец получил приглашение принять участие в концерте в Гамбурге от гендиректора Королевского театра Парме Анны Марии Мео и в спектакле в Королевской опере Льежа от ее худрука Стефано Маццониса. Челидзе продюсер Себастьян Шварц пригласил в Мальме, худрук театра Лисео Кристина Шеппельманн - в Барселону. Глава Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили Бадри Майсурадзе готов обсудить участие в спектакле Чулуунбаатара.

Галина Вишневская (1926-2012) - российская оперная певица, народная артистка СССР. Солистка Большого театра, основательница Центра оперного пения, выступала в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан). Исполнила партии в операх "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Аида" Джузеппе Верди, "Тоска" Джакомо Пуччини и др. Международный конкурс оперных артистов был учрежден ею в 2006 году, он проходит раз в два года.