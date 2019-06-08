Bild: картину Кандинского продали на аукционе в Мюнхене за €2,5 млн

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Картина Василия Кандинского (1866-1944) "Лестница к замку" (Treppe zum Schloss) была продана на торгах в Мюнхене за €2,5 млн. Об этом сообщила в субботу газета Bild . Торги проводил в пятницу вечером аукционный дом Ketterer Kunst.

Картина была написана художником в 1909 году - тогда Кандинский жил в Мюнхене и часто посещал общину Мурнау с расположенным там замком. Лестница, ведущая к нему, и изображена на полотне. Около 90 лет оно находилось в собственности потомков голландского журналиста, который приобрел произведение искусства в 1930 году.

"Это прекрасное свидетельство экспрессивного раннего творчества Кандинского. "Лестница к замку" - поистине сенсационная находка, которая имеет совершенно особое значение в художественном творчестве Кандинского и развитии современного искусства", - отметили организаторы торгов. В последний раз картина демонстрировалась широкой публике в сентябре 1916 года на выставке берлинской галереи Der Sturm.

Изначальная стоимость составляла €1,5 млн. За пять минут с начала торгов реальная цена поднялась на €1 млн. "Столько денег еще никто в Германии не платил за картину Кандинского. Это рекорд для его произведений в стране", - отмечает Bild.

Василий Васильевич Кандинский - русский художник и теоретик искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Является автором картин "Пейзаж с двумя тополями", "Мюнхенский Швабинг с церковью Святой Урсулы", "Коричневатое" и других. Профессор Баухауза (Высшая школа строительства и художественного конструирования в городе Веймар; 1922-1933). Кандинский - один из основателей группы "Синий всадник" (творческое объединение представителей экспрессионизма, в основном художников, в начале XX века в Германии).