На "Кинотавре" пройдут премьеры российских фильмов и концерты-сюрпризы

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Юбилейный, 30-й по счету открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинается в воскресенье в Сочи и будет проходить до 16 июня. Гостей киносмотра ждут самые яркие фильмы 2019 года и концерты-сюрпризы, сообщил ТАСС президент фестиваля Александр Роднянский.

"Хотел бы сразу сказать, что юбилейный "Кинотавр", как мы надеемся, станет особенным, его будет отличать насыщенная и качественная программа, которая соберет лучшие фильмы года кинематографистов разных возрастов и жанров, - отметил продюсер. - Замечательно, что в ней представлены и абсолютные классики отечественного кино со своими новыми картинами, и дебютанты".

Также "запланированы новые проекты - форум киношкол, программа, представляющая не завершенные проекты". По словам Роднянского, "будет и развлекательная часть, к примеру, концерты-сюрпризы", которые пока не объявлены.

Соловьев и "Одесса" в Сочи

На церемонии открытия будет вручена первая награда фестиваля - почетный приз "За вклад в кинематограф". Уже известно, что его обладателем станет создатель фильмов "Егор Булычев и другие", "Сто дней после детства", "Асса", "Дом под звездным небом", режиссер Сергей Соловьев. Среди других его картин - "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина". Соловьев будет отмечен "за свободу духа и твердость убеждений". Предполагается, что режиссер лично получит награду.

После торжественной церемонии публика увидит новый фильм Валерия Тодоровского "Одесса", который выйдет в прокат осенью 2019 года. Это картина о детстве режиссера, когда он в 1970-х годах жил в Одессе во время эпидемии холеры. Ранее исполнитель одной из главных ролей в фильме и продюсер Леонид Ярмольник сказал ТАСС, что, по его мнению, Тодоровский - "один из самых серьезных и замечательных режиссеров России, который умеет делиться со зрителями сокровенными вещами". На премьеру планируют приехать сам режиссер, а также актеры Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и Евгения Брик.

На закрытии фестиваля покажут фильм Андрея Смирнова "Француз". Его прокат также намечен на осень. Режиссер ранее рассказал ТАСС, что намерен лично представить картину. Также в Сочи ждут актеров Антуана Риваля ("Временно недоступен"), прима-балерину Большого театра Евгению Образцову, Евгения Ткачука ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александра Балуева. Согласно сюжету, в 1957 году Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в университете, где знакомится с балериной Большого театра и фотографом. Благодаря этому знакомству Пьер погружается в культурную жизнь Москвы.

Конкурс "Кинотавра"

В этом году жюри основного конкурса возглавляет актер и режиссер Константин Хабенский. По словам программного директора "Кинотавра" Ситоры Алиевой, всего было получено 75 заявок, в итоге в основном конкурсе значится 15 картин, половина из них создана женщинами, большинство посвящено теме семьи. Из всех картин десять фильмов поддержаны Минкультуры РФ.

В конкурс, в частности, вошли ленты "Sheena 667" Григория Добрыгина (дебют), рассказывающая про новую реальность, картина про возвращение воинов в мирную жизнь "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Бык" Бориса Акопова (дебют) про 1990-е годы, "Верность" Нигины Сайфуллаевой про распад семьи, "Выше неба" Оксаны Карас также про проблемы в семье, "Гроза" Григория Константинопольского по пьесе Александра Островского, комедия "Давай разведемся" Анны Пармас (дебют).

Кроме того, жюри предстоит оценить фильмы "Керосин" Юсупа Разыкова, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики про семейную драму, новый социальный взгляд на лихие 1990-е годы - "Сторож" Юрия Быкова, "Однажды в Трубачевске" Ларисы Садиловой, также затрагивающую тему семьи, картину "Троица" Ян Гэ, которая снималась в Китае, Голландии и России.

Есть в конкурсе и "Куратор" Петра Левченко про красногорского стрелка, "Люби их всех" Марии Агранович - ответ сериалу "Содержанки" Константина Богомолова, "Мальчик русский" Александра Золотухина, который уже показывали в Берлине и получил приз на фестивале в Тегеране.

Жюри "Кинотавр. Короткий метр" возглавляет Анна Михалкова. В конкурс, в частности, вошли работы Дарьи Грацевич, Ивана И.Твердовского, Паулины Андреевой, Михаила Местецкого и других. Спецсобытием фестиваля станет показ ленты "Дылда" Кантемира Балагова, который представлял в этом году Россию во втором по значимости конкурсе - "Особый взгляд".

Юбилей фестиваля

Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов "Кино на площади", так и ряд проектов, посвященных юбилею "Кинотавра". Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

Первые пятнадцать лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ.

На "Кинотавре" в разные годы побеждали фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.