Киркоров представил в Болгарии шоу "Цвет настроения"

СОФИЯ, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Филипп Киркоров начал гастроли в Болгарии, представив в субботу вечером в Национальном дворце культуры (НДК) свое новое шоу "Цвет настроения". Как сообщает корреспондент ТАСС, спектакль, главным персонажем которого был народный артист России, продолжался почти три часа. Артист общался с залом на болгарском языке.

"Каждый приезд в Болгарию - это большое событие в моей жизни. Несмотря на то, что я объехал весь мир и пел на самых больших сценах, самые желанные гастроли, концерты и премьеры для меня - в Болгарии. Ведь все в моей жизни началось именно здесь - первые шоу, первые впечатления от болгарских артистов, эстрады, музыки. А песни Тончо Русева, которого, к сожалению, уже нет с нами, принесли мне большую популярность в России. Болгария - моя вторая родина", - сказал Киркоров.

В Софию артист прилетел в субботу утром, практически сразу после того как в России трижды стал лауреатом "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет!"

"Всего 12 часов назад завершилось российское Grammy. Я был номинирован в пяти категориях, три из которых выиграл - "Лучшая песня" ("Цвет настроения"), "Дуэт года" и "Певец года", - рассказал Киркоров, общаясь с журналистами в софийском аэропорту.

Певец сообщил, что необходимое для шоу оборудование было доставлено в Болгарию на 10 грузовиках, специально для новой программы было сшито 5000 костюмов. "Большое спасибо режиссеру Франко Драгоне, который помог сделать этот красочный спектакль", - подчеркнул артист.

Киркоров исполнил около 30 песен. В НДК прозвучали "Сиртаки", "Цвет настроения черный", "Цвет настроения синий", "Ибица", три песни на болгарском языке и другие композиции. В воскресенье Киркоров представит свое шоу в Пловдиве, а потом в Бургасе, Варне и Русе.