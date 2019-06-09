"Хор Турецкого" выступит в Минске в честь 75-летия освобождения Белоруссии

МИНСК, 9 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и Soprano Турецкого 3 июля выступит с концертом "Песни Победы" в Минске по случаю 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, в этот же день белорусы отмечают и День независимости. Об этом сообщил в эфире телеканала " Беларусь 1 " руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

Зачем "Хор Турецкого" везет за границу "Песни Победы" И почему это работает

"У нас есть график, в котором на 3 июля стоит именно Минск, потому что 75 лет назад произошло полное освобождение Белоруссии от фашизма, - сказал артист. - Хотим весь город собрать и спеть вместе любимые песни Победы". Ранее Михаил Турецкий рассказывал, что к Белоруссии у него особое отношение, поскольку его родители - уроженцы этой страны, участники Великой Отечественной войны, которые прошли ее с первого дня.

"Хор Турецкого" много раз выступал в Белоруссии. По словам Турецкого, он всегда с удовольствием приезжает в республику. В прошлом году артисты выступали на открытой площадке у музейно-паркового комплекса "Победа" во время большого праздничного концерта. Песни Победы также звучали в Бресте.

Артист рассказал, что его коллектив очень любит международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". "В этом году туда едут наши Soprano. Очень любим "Славянский базар", его атмосферу, прогуляться, посетить музей Шагала", - сказал Турецкий.

Объясняя, как коллективу удается завоевывать внимание публики, артист сказал: "Чтобы зарядить людей, нужно спеть им что-то, с чем они ассоциируют Россию, российское искусство". Кроме того, есть еще песни, которые могут стать неожиданным музыкальным сюрпризом. "Например "Каляда" на белорусском языке или "Вы шумите, шумите". "Беловежская пуща" - считаю, что это хит всех времен и народов: когда мы поем, по всему миру зал замирает и люди, кричат "Браво", - заметил Турецкий.

В минувшую субботу коллектив принял участие в праздновании Дня многонациональной России в центре Минска. "Хор Турецкого" поздно вечером завершал большой гала-концерт.