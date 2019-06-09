Алек Болдуин заявил, что больше не хочет сниматься в пародиях на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин рассказал, что больше не хочет пародировать президента США Дональда Трампа в телепрограмме "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, SNL). Такое признание исполнитель сделал газете USA Today.

"Я не могу представить себе, чтобы я снова занялся этим [пародиями на Трампа]. Я просто не в силах делать это", - заявил Болдуин.

Он признал, что со временем ему надоело амплуа нынешнего президента страны. "Мы неплохо повеселились с исполнителями других ролей, когда [сценаристы] Крис Келли и Сара Шнайдер сели за работу, это было ново и свежо, а рейтинги [передачи] были высокими. Сейчас же я ощущаю, что с меня этого хватит", - пояснил актер.

"Нужно подыскать кого-то еще, кто захочет заняться этим [пародиями на Трампа]", - добавил Болдуин. Он назвал в качестве возможных кандидатов на смену себе в передаче "Субботним вечером в прямом эфире" Даррела Хэммонда, занятого в этой же передаче, и Энтони Аатаманюка. Последний играет Трампа в комедийном телешоу The President Show.

Президент США неоднократно критически оценивал то, как Болдуин пародирует его. В марте 2018 года актер в интервью журналу The Hollywood Reporter заявил, что каждый раз представать перед зрителями в образе Трампа "похоже на агонию". В свою очередь американский лидер упрекнул актера в стремлении возродить свою кинокарьеру посредственными пародиями. "Алек, это было агонией для тех, кто был вынужден это смотреть", - написал Трамп в своем Twitter.

В сентябре 2017 года Болдуин получил премию Emmy за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале SNL. Актер исполнил более 80 ролей в кино и на телевидении. Наиболее известные из его работ - комедия "Привычка жениться" (1991), фантастический боевик "Тень" (1994) и военная драма "Перл-Харбор" (2001).