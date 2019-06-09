Фотофестиваль и фестиваль реконструкции прошли в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

ВОЛОГДА, 9 июня. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль военно-исторической реконструкции "Кирилло-Белозерская осада" завершился в воскресенье в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. В нем приняли участие более 100 конструкторов из разных городов России и Белоруссии, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Десятый фестиваль "Кирилло-Белозерская осада" организован в этом году в честь 95-летия Кирилло-Белозерского музея. Он привлек более 100 реконструкторов из Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, Подольска, Омска, Задонска, Калуги, Вологды, Иваново, Белгорода, Брянска, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Череповца и Минска. Они продемонстрировали зрителям полевые сражения, конные турниры и дефиле костюмов средневековых воинов", - рассказали в пресс-службе.

Реконструкторы воссоздали фрагменты событий 1612-1618 годов, когда монастырь пережил несколько нападений польско-литовских войск, которые разорили и сожгли окрестные селения. Нападения, попытки сжечь монастырь огненными стрелами были отбиты. Для зрителей были организованы 11 интерактивных площадок, где можно было попробовать силы в стрельбе из лука или мушкета, в метании копья, в борьбе на шпагах, а также примерить костюмы древних воинов и оценить тяжесть их снаряжения.

Одновременно с этим в Кириллове проходил I международный сказочный фотофестиваль с участием около 80 фотографов из России, Белоруссии, Украины. Его участникам предложили создать фотографии уникальных экспонатов XVII-XIX веков из коллекций "Дерево", "Древнерусская живопись", "Керамика", "Народные ткани" Кирилло-Белозерского музея. "Съемка предстояла трудная, поскольку фотохудожникам предложили отснять уникальные деревянные чаши с позолотой, жемчужные серьги, которые ранее не удавалось удачно сфотографировать, а также сабли, кортик, чайные приборы, сервизы и крупные иконы, которые впоследствии будут выставлены в иконостасе церкви Архангела Гавриила, там сейчас завершается реставрация", - рассказала ТАСС пресс-секретарь музея Мария Хаустова.

По словам организатора фестиваля, члена некоммерческой организации "Союз фотографов и кинематографистов "Новатор" Сергея Коростелева, созданные фотоработы войдут в основу экспозиции, которую планируется выставить в Москве, Московской области и во Франции. "Кирилло-Белозерский музея - это уникальное, самобытное место с многовековой историей, которое прекрасно сохранено, здесь сказочная атмосфера, что привлекает творческих людей со всего мира. Фестиваль тоже по-своему уникальный, экспертами на нем выступили профессиональные фотографы, которые работают в особом стиле, создают сказочные образы", - добавил Коростелев.

Музей-заповедник

Кирилло-Белозерский музей-заповедник создан в 1924 году в стенах закрытого Кирилло-Белозерского монастыря. В состав музея входят архитектурные ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, церковь Ильи Пророка в Цыпино, музей истории города Кириллова и музей-квартира писателя Василия Белова в Вологде. В 1997 году музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В Кирилло-Белозерском монастыре соседствуют музей и монашеская община, которая насчитывает 16 насельников.