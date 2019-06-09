Путин: на "Кинотавре" в Сочи можно увидеть глубокое, качественное и интересное кино

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 30-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Телеграмма главы государства опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

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"За прошедшее время фестиваль обрел крепкие традиции, зарекомендовал себя одним из наиболее авторитетных отечественных форумов, демонстрирующих глубокое, качественное, интересное кино. Взрастил целую когорту талантливых, ярких мастеров, достойно представляющих российский кинематограф на мировых творческих площадках", - говорится, в частности, в приветствии.

Путин отметил, что фестиваль - это всегда большое, праздничное событие для жителей Сочи и всех поклонников киноискусства в России.

Президент пожелал участникам кинофестиваля успехов, плодотворного общения и вдохновения для реализации задуманных планов.

Кинофестиваль открывается 9 июня и продлится до 16 июня. Председателем жюри смотра является народный артист РФ Константин Хабенский. В основном конкурсе представлены 15 картин. Фильмом открытия станет "Одесса" Валерия Тодоровского, закроет "Кинотавр" "Француз" Андрея Смирнова.