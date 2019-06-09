Артисты балета выступили на центральной площади Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Балетная постановка открыла V Международный форум творческих союзов "Белая акация" в Ставропольском крае. Солисты балета театров Санкт-Петербурга представили на открытой сцене в центре Ставрополя "Кармен-сюиту", передает корреспондент ТАСС.

"Для нас очень важно, что наш красивый и уютный фестиваль становится широко известен. Этот год в России стал Годом театра, поэтому фестиваль будет посвящен театру, но мы не забыли ни один из творческих союзов. Очень надеюсь, что эта неделя станет яркой и красивой", - сказала на открытии форума зампред правительства края Ирина Кувалдина.

Форум творческих союзов проходит в Ставропольском крае с 9 по 14 июня, среди участников - писатели, артисты, художники, дизайнеры, кинематографисты, театральные деятели и фотохудожники. Иностранными гостями форума стали представители Китая, Белоруссии, Молдовы. Россию представили творческие деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Крыма, Краснодара и других регионов.

Открытая сцена в день старта форума стала балетными подмостками. На площади Ленина в центре города создали зрительный зал, почти вся территория была заполнена стульями, свободных мест практически не было. "Не каждый день в Ставрополе можно увидеть выступления артистов балета, к примеру, Мариинского театра. Атмосфера необычная, поскольку это не театральный зал, но с другой стороны, балет здесь может увидеть любой желающий, приобщиться к искусству", - рассказала ТАСС жительница Ставрополя Татьяна.

Программа форума объединит 23 населенных пункта края - участники будут проводить в городах и селах творческие встречи, мастер-классы, выставки, кинопоказы.