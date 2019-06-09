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"Триумфом джаза" завершился X фестиваль Спивакова в Перми

Он продлился четыре дня

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Программа "Триумф джаза" завершила десятый фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" в Перми, впервые на сцене Большого зала филармонии в этом жанре вместе с трубачом Вадимом Эйленкригом и его коллективом Eilenkrig Crew сыграл Национальный симфонический оркестр России (НФОР).

"Такой опыт у нас уже был, некоторые вещи мы исполняли, а некоторые вещи впервые исполнили в Перми, непросто, надо сказать, переключение такое серьезное, но он [Вадим Эйленкриг] нас учит. В первом отделении он исполнил сочинения вместе со своим составом, а второе отделение вместе с оркестром. Это сочинения очень высокого вкуса, настоящий джаз в высоком смысле этого слова", - сказал журналистам на пресс-конференции художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист СССР Владимир Спиваков.

В первом отделении концерта прозвучала музыка сочинения Эйленкрига, Серхио Варгаса, Дюка Эллингтона. Публика услышала композиции "Нежность" Александры Пахмутовой, "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова в джазовой обработке, не обошлось без импровизаций. "Большая часть того, что мы делаем на сцене, это импровизация, но надо понимать, что импровизация - это всегда изначально знания и понимания того, что должно быть, а потом уже свобода", - сказал Эйленкриг.

Второе отделение началось с премьеры - Национальный симфонический оркестр России и команда Эйленкрига исполнили несколько композиций из альбома американского джазового музыканта Маилса Дэвиса "Kind of Blue", который был выпущен 60 лет назад, в симфонической версии. Полная симфоническая версия этого альбома будет представлена музыкантами 4 октября 2019 года в Доме музыки в Москве.

Фестиваль в Перми длился четыре дня, в день открытия были представлены увертюры и арии итальянских композиторов - Россини, Верди, Чилеа, второй день посвятили шедеврам французской музыки, звучали произведения Жюля Массне и Мориса Равеля, сольную партию исполнил пианист Андрей Коробейников. Сюрпризом стал третий день фестиваля, когда Спиваков сменил дирижерскую палочку на скрипку и исполнил сочинения Вивальди и Моцарта.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" в Перми проходит с 2009 года в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ.

Теги
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