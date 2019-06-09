Мединский: Минкультуры не будет вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Минкультуры не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

Блогер Евгений Баженов, известный под именем BadComedian, 3 июня сообщил в своем ролике на видеохостинге YouTube, что может закрыть канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz в связи с претензиями из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по мнению компании, нарушил допустимый объем цитирования.

"Минкультуры - площадка для конкурсов творчества и поддержки кино в производстве и прокате. Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем", - сказал Мединский, отвечая на вопрос о том, готово ли министерство выступить площадкой для переговоров.

Ранее кинокомпания заявила, что готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения. В KD Studios заявили, что блогер пока отказался встречаться.