Мединский: самоцензура проката фильма "Рокетмен" обусловлена интересами бизнеса

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Самоцензура производителей и дистрибьюторов фильма "Рокетмен" обусловлена интересами бизнеса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский.

Ранее компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, сообщала, что сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков были удалены из фильма в соответствии с российским законодательством.

"Самоцензура, о которой вы говорите - это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов, она регулируется их собственными представлениями о нравственности и бизнесе. Вы ведь говорите о фильме "Рокетмен"? Там именно такая ситуация. Это даже не самоцензура - это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать", - сказал Мединский, добавив, что производителям в первую очередь нужна прибыль, а не демонстрация политических взглядов.

Он отметил, что разграничение культурной продукции для публичной демонстрации по возрастным категориям регулируется нормативами, которые министерство исполняет.

"Причем исполняет по факту: нам в установленном порядке подают заявки, мы их в установленном порядке рассматриваем и маркируем. Повторяю: к нам попадает готовый продукт, никакого отношения к его созданию госорганы не имеют", - отметил министр.

О фильме

Картина "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в ней исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа; в российский прокат лента вышла 6 июня.