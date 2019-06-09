Фестиваль-школа современного искусства "Территория" открывается в Магадане

МАГАДАН, 10 июня. /ТАСС/. Фестиваль-школа "Территория. Магадан" пройдет в Магадане 10-16 июня и объединит в своей программе спектакли ведущих российских театров, читки пьес, выставку "Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся" и образовательную программу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль откроется 10 июня премьерой спектакля Радиона Букаева "На краю света" в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. В течение семи дней зрителей ожидает насыщенная театральная и выставочная программа", - сказали в пресс-службе.

Зрители увидят спектакль "Шведская спичка" Государственного театра наций, балет "Крейцерова соната", который представит "Балет Москва", спектакли "Транссиб" Мастерской Брусникина и "Леха" Московского художественного театра имени Чехова.

"В рамках фестиваля в Магадане впервые будет представлен иммерсивный спектакль-квест "В гостях. Европа" немецкой театральной компании Rimini Protokoll, который пройдет в квартирах жителей города. Это спектакль без актеров, и зрителям самим предстоит сыграть в необычную игру, где сталкиваются приватное и политическое, общественное и интимное. Участники совместно отвечают на предложенные авторами вопросы, чтобы лучше узнать не только окружающих, но и самих себя", - отметили в пресс-службе.

Традиционно состоятся и читки лучших пьес современных драматургов - из шорт-листа объединенного конкурса драматургии "Кульминация". Также пройдут мастер-классы и лекции для участников образовательной программы. Важным событием фестиваля станут показы спектаклей театров-победителей конкурса "Полюс. Золотой сезон".

Также в Магадане откроется выставка "Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся", подготовленная Московским музеем современного искусства специально для фестиваля. Экспозицию можно будет увидеть до конца лета. Выставка включает мастеров разных направлений - от классического реализма до постмодерна. Завершится фестиваль 16 июня музыкально-поэтическим вечером "Вешние воды" с участием народного артиста России Александра Галибина, заслуженной артистки России Елены Ревич (скрипка) и лауреатов международных конкурсов Полины Осетинской (фортепиано) и Яны Иваниловой (вокал).

О фестивале

"Территория. Магадан" - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства и золотодобывающей компании "Полюс". В арт-дирекцию фестиваля входят театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, художник, куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

"Территория" - школа-фестиваль, основная цель которого - объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра, который знакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров.