Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции

АНСИ /Франция/, 10 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International animation film market) во французском городе Анси. Форум пройдет в рамках стартующего в понедельник 42-го Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает на берегу одноименного озера лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран.

Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ.

17 киностудий

На главном анимационном кинорынке Европы, который каждый год располагается на площади около трех тысяч квадратных метров, будут представлены работы 1200 компаний из более чем 70 стран. Как рассказали корр. ТАСС в ААК, на российском стенде можно будет ознакомиться с 17 компаниями, занимающимися производством и дистрибуцией анимационного кино. Это "Союзмультфильм", "Мельница", "Паровоз", "Аэроплан", "Метрафильмс", "КиноАтис", "Мастерфильм","2X2", CGF Animation, AA Studio, Ennie&Yoyki, "Колобанга", "Татармультфильм", а также компании "Рики", Cerebro, StoryTime и "Частные технологии".

По словам исполнительного директора ААК Ирины Мастусовой, участие в форуме в Анси очень важно для развития отрасли в России. "Анси - то место, где ежегодно все участники мировой анимационной индустрии сверяют часы. Здесь можно в непринужденной обстановке пообщаться с топ-менеджером крупнейшего телеканала или руководителем международного продюсерского центра, завязать важное долгосрочное знакомство, наметить перспективную сделку", - сказала она.

По ее словам, ежегодно на российском стенде проходит более сотни подобных встреч. "Это особенно ценно для начинающих студий, которые планируют выходить на международный уровень, но пока не могут позволить себе оплатить застройку стенда и дорогостоящую аккредитацию. Благодаря поддержке Министерства культуры у нас есть уникальная возможность представить достижения отечественной анимации и заявить о себе в полный голос на такой значимой международной площадке", - добавила Мастусова.

Программа из шести фильмов

Помимо стенда на кинорынке в Анси работы российских мультипликаторов можно будет увидеть на экранах фестиваля. В этом году для участия в программе международное жюри отобрало шесть отечественных анимационных фильмов, которые будут бороться за призы престижного смотра в разных номинациях.

В конкурсную программу короткометражных картин вошли мультфильмы "Пять минут до моря" Наталии Мирзоян и "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. В программу детских мультфильмов включена работа Евгении Жирковой "Доброе сердце". В конкурсе студенческих работ Россию представят мультфильмы "Здравствуйте родные" Александра Васильева и "Кораблик" Анастасии Махлиной. Кроме того, во внеконкурсной программе смотра будет показан мультфильм Саши Свирского "Девственный ветер".

Примечательно, что в состав жюри, присуждающего одну из наград фестиваля - премию ФИПРЕССИ (Международной ассоциации кинопрессы), - вошла российская журналистка, киновед Алена Сычева.

Немного истории

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более семи тысяч специалистов отрасли со всего мира.

Россия восьмой год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси кинолента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.