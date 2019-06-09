Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" стал лидером российского кинопроката по итогам выходных

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Фантастический боевик "Люди Икс: Темный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) собрал 225 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа и возглавил прокат по итогам выходных. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 6 по 9 июня.

Первый фильм "Люди Икс" вышел в 2000 году, после чего было еще более десяти фильмов, последний на сегодняшний момент - "Люди Икс: Темный Феникс" режиссера Саймона Кинберга вышел в российский прокат 6 июня. По сюжету картины, одна из героинь "Людей Икс" обретает суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса, что приводит к расколу в команде "Людей Икс". В фильме снялись Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс.

На вторую строчку в рейтинге опустился лидер прошлой недели по кассовым сборам - мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2" (Secret Life of Pets 2) режиссера Криса Рено. Картина о домашних питомцах вышла в широкий прокат в России и СНГ 30 мая, ее сборы за все время показов достигли почти 1,1 млрд рублей, за прошедший уик-энд фильм собрал более 205 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает по итогам выходных лента "Аладдин" (Aladdin) режиссера Гая Ричи по мотивам знаменитого мультфильма студии Disney. Картина вышла на российские экраны 23 мая, за минувшие выходные сборы киноленты составили более 118 млн рублей. Роль молодого воришки Аладдина исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, а образ джинна из волшебной лампы воплотил Уилл Смит.