Светлана Захарова отметит юбилей мировой премьерой проекта MODANCE в Большом театре

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Прима-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), народная артистка РФ Светлана Захарова, которой в понедельник исполняется 40 лет, отметит юбилей мировой премьерой проекта под названием MODANCE, объявленной на 22-23 июня на Исторической сцене Большого театра. Об этом в интервью ТАСС сообщила сама балерина, уточнив, что конкретно день рождения проведет в самолете, совершающем полет по маршруту Токио - Москва.

"В свой день рождения я буду лететь в самолете по маршруту Токио - Москва", - сказала Захарова, принимая поздравление ТАСС. Балерина пояснила, что возвращается после участия в VI Транссибирском Арт-Фестивале в Японии, где представляла совместную с Вадимом Репиным [всемирно известный скрипач, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля] авторскую программу "Па-де-де на пальцах и для пальцев". Выступления состоялись в трех городах Японии - в Осаке (5 июня), в Токио (8 июня) и в Маэбаси (9 июня).

"Но уже утром во вторник, 11 июня, я буду в Большом театре. Расслабляться нельзя, надо двигаться и дальше развиваться", - заявила Захарова.

Согласившись ответить на несколько вопросов, отправленных по электронной почте, балерина рассказала о своих правилах жизни, начав с темы возраста.

"Еще многому надо научиться"

"Каждому артисту отведено свое время", - убеждена Захарова. "В мире балета очень много примеров долгожителей на сцене. Все зависит от возможности тела, здоровья и сил", - считает она.

По ее словам, "желание тоже немаловажный фактор". "А еще поклонники, которые любят, поддерживают и ждут тебя на сцене, и ради которых иногда приходится совершать маленький подвиг", - назвала собеседница агентства стимулы для творчества.

По поводу возраста она тоже была откровенна. "Сейчас в мире открытой информации в интернете вообще трудно что-то скрывать. Люди становятся старше, и это нормальный, закономерный процесс. Глупо комплексовать на эту тему", - призналась балерина.

"Иметь жизненный опыт - это же замечательно, - заметила она. - Это дает какую-то внутреннюю стабильность. В то же время, я понимаю, что в мире еще столько неизведанного и интересного, еще многому надо научиться".

"Под зорким присмотром"

"Как я уже сказала, расслабляться нельзя, - подчеркнула Захарова. - Достигнув одной успешной цели, надо идти дальше, а не сидеть на месте со своим вчерашним успехом, о котором уже все забыли, кроме тебя".

"Учиться на своих ошибках - тоже входит в мои правила", - заявила прима.

"Я вижу свои недостатки, стараюсь их исправить. Благо, меня окружают профессиональные люди, которым я доверяю. Моя любимая Людмила Ивановна Семеняка [знаменитая балерина, народная артистка СССР], мой репетитор, уже 15 лет мы вместе работаем в Большом театре, от которой ничего не утаишь и не скроешь. Так что я под зорким присмотром!" - сказала она.

"Нет "железного занавеса"

А вот уехать за рубеж для продолжения карьеры, как делали многие известные российские балерины, Захарова, как выяснилось в ходе беседы, подумала лишь однажды.

"Только однажды меня посетила мысль переехать работать в Гранд-Опера, в Париж, когда я работала в Мариинском театре. Но поступило очередное приглашение перейти в Большой театр, и я, безусловно, выбрала Москву", - сказала балерина.

"Уезжать на постоянную основу за границу в моем случае нет необходимости, - продолжила она. - Я свободно гастролирую по всему миру, в лучших театрах планеты и всегда с радостью возвращаюсь домой. Мой дом - Россия, и это уже не искоренить".

"Если меня хотят видеть на мировых сценах, я могу там выступать, - пояснила балерина. - Если я мечтаю о работе с кем-то из хореографов, я сажусь в самолет и лечу к нему. Нашему поколению повезло: нет "железного занавеса".

"В другом амплуа"

Будучи классической балериной, Захарова призналась, что с интересом осваивает современный репертуар.

"Мой первый классический спектакль "Щелкунчик" я станцевала в 16 лет, еще будучи ученицей Академии имени Вагановой, - напомнила балерина. - И с тех пор станцевала огромное количество классических балетов, в разных редакциях на разных континентах".

При этом, по словам Захаровой, "приходит момент, когда интересует что-то новое, вкус меняется, мышление и приоритеты тоже меняются". "И ты начинаешь искать новые формы, искать интересных хореографов, пробовать себя в другом амплуа. Это становится необходимым, а для многих балерин современные постановки просто спасение, возможность продлить сценическую жизнь", - признала Захарова.

Мировая премьера

Рассказывая о ближайших планах, Захарова сообщила, что готовится "к большой премьере, которая запланирована на 22 и 23 июня в Большом театре". Проект называется MODANCE.

"Программа состоит из двух одноактных балетов - "Как дыхание" и Gabrielle CHANEL, - проинформировала балерина. - Первый балет программы - "Как дыхание" - работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя".

"Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета Gabrielle CHANEL. Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали сагу о жизни и творчестве модельера Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти", - представила создателей спектакля исполнительница заглавной партии.

По ее словам, спектакль рассказывает о пути, который проделала Габриэль Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века, - от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов мира. В постановке принимают участие артисты балета Большого театра - Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие.

Что касается дальнейших планов, то Светлана Захарова призналась, что у нее "есть мечта, и не одна. Как профессионального, так и личного характера". "Если эти мечты исполнятся, я о них обязательно расскажу", - пообещала балерина.

О Светлане Захаровой

Светлана Захарова родилась в Луцке 10 июня 1979 года. В 1989 году поступила в Киевское хореографическое училище. В 1995 году приняла участие в балетном конкурсе Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Vaganova-Prix, где получила второй приз и предложение перейти учиться в Академию сразу на выпускной курс.

В 1996 году окончила Академию имени Вагановой и сразу после выпуска была принята в труппу Мариинского театра, где уже в следующем сезоне заняла положение солистки.

В 2003 году перешла в Большой театр, где по сей день является ведущей солисткой балетной труппы. Исполняет главные партии в балетах классического и современного репертуара.

В апреле 2008 года стала также прима-балериной миланского театра "Ла Скала". Выступала в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине, Париже, Вене, Милане, Мадриде, Токио, Баку, Нью-Йорке, Амстердаме и многих других городах мира.

Светлане Захаровой присвоено звание народной артистки РФ. Она является лауреатом Государственной премии РФ и кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".