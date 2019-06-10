Новосибирский театр оперы и балета после 40-летнего перерыва выступит в Большом театре

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) после почти 40-летнего перерыва проведет гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Во время выступлений в столице, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, знаменитый коллектив из Сибири покажет балеты Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро" и "Спящая красавица", сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

"Почти 40 лет наша балетная труппа не выступала на Исторической сцене Большого театра, - сказал Кехман. - Представить НОВАТ московской публике в Год театра - особая честь и ответственность. Мы выбрали два самых ярких спектакля, по которым можно судить, какой НОВАТ сегодня".

Кехман напомнил, что Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года. А первые гастроли на сцене Большого театра состоялись в 1955 году. "В Москве о нас много говорят, но я уверен, что гораздо лучше все увидеть своими глазами, - заявил собеседник агентства. По его словам, спектакли, вошедшие в гастрольную программу, представят два разных подхода к сохранению классического наследия.

"Спящую красавицу" в Новосибирске поставил выдающийся испанский хореограф Начо Дуато, - рассказал худрук. - Вдохновленный хореографией Мариуса Петипа, наш современник переосмысливает стиль великого предшественника, сочетая почтение с легкой иронией".

А вот "Лебединое озеро" являет собой образец трепетного уважения традиции, отметил Кехман, сообщив, что НОВАТ представит так называемую "старомосковскую версию" балета. "Постановка Большого театра 1956 года, основанная на хореографическом тексте Александра Горского, на протяжении десятилетий считалась "визитной карточкой" советского балета. Именно на ней основывался Михаил Мессерер, который подготовил новое сценическое воплощение балета на сцене НОВАТа", - пояснил худрук.

Он отметил, что премьера "Лебединого озера" в Новосибирске состоялась 14 мая, и предстоящие показы в Москве придали ей особую важность. "Словом, балетная труппа под руководством Дениса Матвиенко и симфонический оркестр НОВАТа во главе с дирижером Дмитрием Юровским готовятся к гастролям в Москве как к ответственному художественному событию", - заявил худрук Новосибирского театра.

"Большой рад коллегам из России"

"Мы будем рады видеть новосибирский театр в Москве, - сказал ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - Тем более, что сейчас мы ведем переговоры об ответных гастролях Большого театра в Новосибирске".

По словам Урина, в апреле 2020 года НОВАТ будет праздновать свое 75-летие. "Планируется, что по случаю этого юбилея на гастроли в Новосибирск отправятся оперная и балетная труппы Большого театра", - сообщил руководитель ГАБТ.

"Со своей стороны мы охотно предоставляем собственные сцены - Историческую и Новую - коллегам из России", - продолжил Урин. "Еще до окончания сезона мы будем принимать спектакли Челябинского академического театра оперы и балета, Ростовского музыкального театра", - перечислил он.

"С 25 по 27 июня у нас будет выступать Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана. А с 29 июля по 10 августа Историческая сцена будет предоставлена Новосибирскому театру оперы и балета. Мы с радостью принимаем наших любимых, дорогих коллег из России и желаем им успеха на нашей сцене в Москве", - заключил гендиректор Большого театра.