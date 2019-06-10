В Кремле объявили лауреатов Госпремии в области литературы и искусства

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства. Имена лауреатов в понедельник на брифинге в Кремле объявили помощник президента Андрей Фурсенко и советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

Луганский был отмечен за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкант принимает активное участие в деятельности музея-усадьбы С. В. Рахманинова в деревне Ивановка Тамбовской области, является ее попечителем, а также художественным руководителем международного фестиваля имени С. В. Рахманинова. "Луганский - уникальное явление в российской музыке, один из самых ярких представителей отечественной музыкальной школы", - подчеркнул Толстой.

Премия за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России досталась Шатковской, первому и единственному директору национального парка "Кенозерский". По ее инициативе парк в 2004 году был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а с 2014 года является кандидатом на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Толстой отметил, что парк, на котором находятся более 100 объектов, усилиями Шатковской приведен в эталонное состояние.

Басинский был удостоен премии за вклад в развитие отечественной литературы. Он является автором около 20 книг, в том числе романов о Льве Толстом и Максиме Горьком. "Книга "Страсти по Максиму" - одна из самых полных и верных биографий Максима Горького", - отметил советник президента.

По словам Толстого, на соискание премии было подано 19 заявок, 11 из которых были рассмотрены Советом при президенте РФ по культуре и искусству.

О премии

Указ о присуждении премии подписал президент России Владимир Путин. Общая ежегодная торжественная церемония вручения Госпремий по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 12 июня, в День России. Лауреаты получат награды из рук президента РФ.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.