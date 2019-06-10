СМИ: завершение съемок 25-го фильма бондианы перенесено с сентября на октябрь-ноябрь

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сроки завершения создания 25-го фильма бондианы вновь сдвинуты - с сентября на октябрь-ноябрь - из-за травмы лодыжки исполнителя роли суперагента 007 актера Дэниела Крэйга и участия актера Рами Малека, исполняющего роль злодея, в съемках другой ленты. Об этом сообщает в понедельник газета Sun со ссылкой на информированный источник.

"Фильм предполагалось завершить в сентябре, однако актерам и съемочной группе сказали, что это теперь произойдет в конце октября, возможно, в начале ноября", - проинформировал он.

К тому времени, когда Крейг сможет после курса реабилитации выйти на съемочную площадку британской студии Pinewood, Малеку придется сниматься на других подмостках. Так что их совместные съемки придется отложить.

Подобная заминка произошла менее чем через неделю после того, как во время работы над картиной о новых похождениях суперагента 007 из-под контроля пиротехников вышел трюк с огненным шаром, отмечает издание. Раздались три взрыва, один за другим. Ранение получил член съемочной группы, была разрушена часть крыши съемочного павильона и выбиты пять панелей из боковой стены. Выяснением обстоятельств этого контролируемого взрыва занялось Британское управление по охране труда.

Создатели картины были вынуждены даже отменить на некоторое время съемки ленты, поскольку необходимое для этого оборудование все еще находилось в пострадавшем павильоне. Как напоминает Sun, в 2006 году во время съемок ленты "Казино Рояль", в которой роль суперагента 007 впервые исполнил английский актер Дэниел Крэйг, в результате пожара также сильно пострадал съемочный павильон.

Тем не менее создатели ленты бондианы заверяют, что картина, как и планировалось ранее, выйдет на экраны в апреле 2020 года. К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма, а общие кассовые сборы составили более 10 млрд долларов. Первый фильм киноцикла о приключениях Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) в исполнении Коннери вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 млн долларов.