РФ и Саудовская Аравия договорились о совместных проектах в области культуры и искусства

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия, два крупнейших экспортера нефти в мире, договорились о сотрудничестве не только в области регулирования нефтяных рынков, но и о культурном обмене. Об этом журналистам сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех по итогам заседания Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.

"Да, у нас будут новые совместные проекты в сфере культуры. Саудовская Аравия была представлена на выставке по искусственному интеллекту в Эрмитаже во время ПМЭФ-2019. Участие наших художниц там было очень успешным. В свою очередь, Саудовская Аравия недавно принимала с гастролями оркестр Мариинского театра. Сейчас мы были любезно приглашены стать гостевой страной на Петербургском международном культурном форуме в 2021 году. Кроме того, мы закрепили в документе ряд инициатив по сотрудничеству наших музеев. Надеюсь, что российская культура будет очень сильно представлена в королевстве, как и наоборот", - сообщил он.

Как следует из итогового протокола МПК, сотрудничество в музейной части будет происходить при поддержке РФПИ, который тесно работает с Саудовской Аравией и создал инвестиционную платформу для совместных проектов на сумму до $10 млрд. В частности, планируется совместно развивать Государственный музей искусства народов Востока в России.