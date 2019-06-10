Павел Лунгин получит приз фестиваля "Зеркало" за вклад в киноискусство

ТАСС, 10 июня. Режиссер, сценарист, продюсер Павел Лунгин будет награжден почетным призом XIII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе фестиваля, который пройдет в Ивановской области с 14 по 21 июня.

"Почетный приз Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство получит режиссер, сценарист, продюсер, президент фестиваля с 2010 по 2018 год Павел Лунгин. Торжественное вручение приза состоится 18 июня 2019 года. В этот день на фестивале будет отмечаться день Тарковского и 40-летие фильма "Сталкер" - последнего фильма, снятого Андреем Тарковским в СССР", - говорится в сообщении.

Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год), "Братство" (2019). С 2009 по 2018 год Лунгин был президентом Международного кинофестиваля им. Тарковского "Зеркало".

Фестиваль был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского и ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, автор фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и "Жертвоприношение".