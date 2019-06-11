Упорство, фанатизм и труд каторжника: кто из актеров прославился в зрелом возрасте

Всю жизнь хотели следовать за мечтой, но все советовали найти нормальную работу? А что если зов сердца — и есть самый правильный? Голливудские звезды доказывают, что никогда не поздно поверить в себя

Во вторник американскому актеру Питеру Динклэйджу исполняется 50 лет. Он начал свою актерскую карьеру еще в начале 90-х, но приобрел всемирную известность только после выхода сериала "Игра престолов". Ему на тот момент было 42 года. Его история не уникальна — на самом деле многие популярные актеры, которых мы, казалось бы, любили всегда, стали успешными уже в зрелом возрасте. Динклэйдж был увлечен актерством с детства, поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, он решил изучать драму в колледже Беннингтон в Вермонте. Он даже пытался создать свою театральную студию вместе с другом в Нью-Йорке, однако на нее вечно не хватало денег, и актер был вынужден оставить эту затею. Еще шесть лет он работал в компании по обработке данных, прежде чем принял решение полностью посвятить себя актерской карьере. Поиски работы усложнялись не только особенностями внешности Динклэйджа, но и его нежеланием играть эльфов или лепреконов. Он не раз жаловался, что роли для "людей его размера" были лишены какой-либо глубины. В них не было ни юмора, ни драмы, ни романтической привязанности, однако постепенно талант актера стали замечать. Динклэйдж сыграл в нескольких независимых картинах, получивших прекрасные отзывы критиков. Например, в фильме "Станционный смотритель", премьера которого прошла на фестивале Sundance в 2003 году. Но никакой популярности, как и денег, они актеру не принесли. Большинство узнало про него именно после выхода первого сезона сериала "Игра престолов", приобретшего бешеную популярность по всему миру. Роль Тириона, невероятно умного, ранимого и, наверно, самого гуманного из клана Ланнистеров закрепилась за актером на долгих девять лет.

Описание Питер Динклэйдж (в центре) © Justin Sullivan/Getty Images

На самом деле Динклэйдж был самым первым, кто был утвержден на роль в сериале. Создателям понравилось сочетание в его характере мягкости и ироничного юмора, поэтому ему предложили сыграть Тириона Ланнистера без особых раздумий. А вот сам актер был не столь уверен в том, что хочет участвовать в сериале. Он ничего не знал о проекте, поэтому боялся, что ему придется играть какого-нибудь сказочного гнома. К счастью, создателям сериала удалось его разубедить. Далеко не всем в индустрии везет все-таки встретить идеальную для себя роль, и тем не менее американец — прекрасный пример того, как упорный труд и вера в себя принесли свои плоды. К счастью, этот пример далеко не единственный. Кто же еще из актеров прославился далеко не сразу? Харрисон Форд Сложно представить себе Голливуд без одной из его легенд — Харрисона Форда, но на самом деле "фабрика грез" долго не хотела принимать актера в свои ряды. Он долго перебивался мелкими ролями без слов, и его имя даже не упоминали в титрах. А когда его заметил французский режиссер Жак Деми и хотел взять его на главную роль, боссы студии Columbia Pictures без обиняков отказали ему под предлогом того, что у Форда нет актерского будущего. Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать, что они ошибались. Судьбоносной для него стала роль в фильме "Американские граффити" Джорджа Лукаса, положившая начало многолетнему сотрудничеству актера и режиссера. Позже он пригласил Форда читать строки диалога во время кастинга на его новый проект "Звездные войны". В итоге Лукасу так понравилась игра Форда, что он взял его на роль пилота Хана Соло, прославившей его на весь мир. На момент выхода картины (1977 год) Форду было 35 лет. Ну а затем Спилберг с Лукасом взяли актера еще в одну франшизу, на этот раз про неуемного археолога Индиану Джонса. С тех пор в талантах Форда больше никто не сомневался.

Описание Харрисон Форд © AP Photo/Matt Sayles

Мелисса Маккарти Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и влиятельных женщин мира по версии журнала Time шла к славе почти 20 лет. Мелисса начала свою актерскую карьеру в середине 90-х, а в 2000 году получила роль неуклюжей подруги главной героини в сериале "Девушки Гилмор". Но известность пришла к ней только в 41 год. В 2011 году она сыграла прямолинейную сестру невесты в картине "Девичник в Вегасе" и получила номинацию на премию "Оскар". Еще одну номинацию ей принесла роль в драме "Сможете ли вы меня простить" в 2019 году.

Описание Мелисса Маккарти © Evan Agostini/Invision/AP

Джессика Честейн Психопатки и жертвы несчастных случаев — вот основные амплуа выпускницы престижной художественной школы Джуллиард Джессики Честейн на телевидении. Первую роль в кино она получила в 31 год в драме "Джолин", но настоящего успеха добилась только через три года. На Каннском фестивале Терренс Малик представил свою экспериментальную картину "Древо жизни", в которой Честейн сыграла на пару с Брэдом Питтом. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь", а сразу же за ним вышла еще одна работа Честейн — "Помощь", окончательно закрепившая актрису на голливудском небосклоне. На тот момент ей было 34 года. До сих пор, когда Честейн приезжает на Каннский фестиваль, она не устает повторять, что именно он положил начало ее успеху.

Описание Джессика Честейн © Evan Agostini/Invision/AP

Стив Карелл Так же, как и его герой в "Сорокалетнем девственнике", Стив Карелл расцвел довольно поздно. Своей популярностью он обязан еще одному актеру, который тоже стал известным далеко не в юности, британцу Рики Джервейсу. Тот в 40 лет придумал сериал "Офис", а Карелл в 43 года сыграл в его американской адаптации. Он снимался в кино и до этого, и несколько проектов с его участием были относительно успешными ("Брюс всемогущий", "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди"), но настоящая слава пришла к нему после роли неполиткорректного, инфантильного и дурашливого шефа филиала выдуманной бумажной компании "Дандер Мифлин" Майкла Скотта. Она принесла ему не только "Золотой глобус", но и еще более 40 ролей в фильмах и сериалах.

Описание Стив Карелл © Tristan Fewings/Getty Images for Universal Pictures UK

Брайан Крэнстон Официант, охранник в супермаркете, грузчик — вот далеко не весь список профессий, которые опробовал на себе Брайан Крэнстон, прежде чем полностью посвятить себя актерской карьере. Но и здесь у него не сразу задалось: роли у него были, и даже в крупных проектах: "Спасти рядового Райана", "Секретные материалы", "Вавилон 5". Не можете его там вспомнить? Немудрено, ведь роли у него были совсем небольшие. Знатокам американского телевидения он был известен по шоу "Малькольм в центре внимания", но показать свой актерский талант в полную силу ему удалось только в 52 года, когда на канале AMC вышел сериал "Во все тяжкие". Роль отчаявшегося учителя химии Уолтера Уайта, который начинает варить метамфетамин на пару с бывшим учеником, сделала его знаменитым на весь мир. Уже никто не мог представить, как мы раньше жили без Брайана Крэнстона, а его игру в сериале признали одной из лучших актерских работ за всю историю телевидения.

Описание Брайан Крэнстон © EPA/PAUL BUCK