Режиссер и финалистка шоу "Голос" Ян Гэ представила в Сочи свой новый фильм

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Режиссер китайского происхождения, актриса и финалистка шоу "Голос" Ян Гэ показала свой новый фильм в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавра".

Фильм Ян Гэ открыл конкурсную программу фестиваля. "Очень рада и очень волнуюсь, - сказала режиссер, представляя свою работу. - Мы снимали этот фильм 15 дней". Она представила съемочную группу картины, также поддержать Ян Гэ в Сочи приехали мама и две ее тети. "Пожалуйста, не скрывайте свои эмоции после просмотра", - попросила зрителей режиссер.

Предыдущий фильм Ян Гэ "Ню" получил специальный приз 40-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Новая картина режиссера рассказывает про любовный треугольник, измены, признание в них и постепенный приход к Богу. Ян Гэ сама исполнила главную роль в фильме, также в нем снимались Андрей Курганов, Георгий Бликштейн и Один Байрон.

Ян Гэ выросла в Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева), с 2012 года - актриса "Гоголь-центра". Фильм "Ню" был ее режиссерским дебютом. Всего в конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 кинокартин.