Выставка к 500-летию Тульского кремля открылась в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы и географические карты вошли в экспозицию к празднованию 500-летия Тульского кремля, которая открылась в понедельник в Государственном историческом музее. Выставку открыли вице-премьер РФ Константин Чуйченко, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Сегодняшнее событие - одно из центральных мероприятий, которое открывает программу празднования юбилея Тульского кремля. Глубоко символично, что торжества начинаются у стен древнего Московского кремля, в главном музее российской истории", - сказал Чуйченко, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля

Мединский подчеркнул большой просветительский смысл выставки. "Мы сегодня и не представляем, чем была для наших предков засечная черта <...> Деревья валились крест на крест, пройти невозможно, ширина засечной черты до 60 м, она закрывала весь юг России от неожиданных нападений наших недругов", - сказал министр.

По словам Дюмина, открытие выставки, как и ряд других мероприятий по празднованию юбилея Тульского кремля, способствует популяризации знаний об отечественной истории. "Благодаря указу президента РФ о праздновании 500-летия возведения Тульского кремля <...> роль засечной черты выйдет на новый уровень, я уверен, ведется работа, в учебниках по истории будет целый раздел, посвященный этому важному событию, которое сыграло значимую роль в формировании российского государства", - отметил губернатор.

Экскурсию по выставке для почетных гостей провел директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

История Тульского кремля

Экспонаты воссоздают историю строительства Тульского кремля и засечных черт, хозяйственного освоения земель к югу от Оки. Раздел выставки "Тула до Тулы" посвящен первому документальному упоминанию Тулы на страницах отечественной истории, которое пришлось на XIV век, эпоху Куликовской битвы, и связано с именем великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1363-1389). Посетители могут увидеть свидетельство победы в Куликовской битве - договорную грамоту 1381 года, печать с именем князя Дмитрия Донского.

В части "Тула - южный щит России" гостям расскажут о периоде, когда русские земли и княжества, объединившись вокруг Москвы, свергли ордынское иго. На выставке представлена жемчужина коллекции Исторического музея - пелена из мастерской Елены Стефановны Волошанки - жены старшего сына Ивана III князя Ивана Ивановича Молодого. На пелене изображена церковная процессия в праздник Вербного Воскресения. Посетители также увидят Никоновскую летопись (список Оболенского) со статьей под 1520 годом о завершении строительства Тульского кремля.

Раздел выставки "Засечная черта" посвящен уникальному фортификационному сооружению, образующему единую оборонительную линию с южными каменными крепостями России - Тулой, Коломной, Зарайском. Раздел "Тула - "кузница русского оружия" отражает то время, когда Тула перестала быть крепостью, стала "городом тыла", в котором было организовано оружейное производство.

В подготовке экспозиции, с которой можно познакомиться до 13 сентября, приняли участие Минкультуры РФ, ГИМ, Тульский государственный музей оружия, Тульский областной краеведческий музей, Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское", Российский государственный архив древних актов, Российский государственный военно-исторический архив.

Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. Основные праздничные мероприятия пройдут в 2020 году.