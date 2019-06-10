Новый фильм Юсупа Разыкова показали в основном конкурсе "Кинотавра"

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Режиссер Юсуп Разыков представил в понедельник свой фильм "Керосин" в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Выйдя на сцену, режиссер поздравил "Кинотавр" с тридцатилетием. "Для многих режиссеров он представляется этаким Канном, - сказал Разыков. - Для меня лично фестиваль ассоциируется с моим приездом с фильмом "Турецкое седло". Свою новую картину он назвал "очень скромной, минималистической".

"Учитывая, что в ней снимались возрастные актеры, создается впечатление, что она снята на их пенсию", - пошутил режиссер. Картина посвящена русским матерям. Фильм рассказывает о простых людях, которые учатся выживать в сложных ситуациях, любить и видеть красоту. В фильме играют Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова и другие.

Разыков снял такие фильмы, как "Оратор", "Девичий пастух", "Стыд" и "Турецкое седло". Всего в конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 кинокартин.