{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Кинотавр" - 2019

Новый фильм Юсупа Разыкова показали в основном конкурсе "Кинотавра"

Речь идет о фильме "Керосин"

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Режиссер Юсуп Разыков представил в понедельник свой фильм "Керосин" в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Выйдя на сцену, режиссер поздравил "Кинотавр" с тридцатилетием. "Для многих режиссеров он представляется этаким Канном, - сказал Разыков. - Для меня лично фестиваль ассоциируется с моим приездом с фильмом "Турецкое седло". Свою новую картину он назвал "очень скромной, минималистической".

"Учитывая, что в ней снимались возрастные актеры, создается впечатление, что она снята на их пенсию", - пошутил режиссер. Картина посвящена русским матерям. Фильм рассказывает о простых людях, которые учатся выживать в сложных ситуациях, любить и видеть красоту. В фильме играют Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова и другие.

Разыков снял такие фильмы, как "Оратор", "Девичий пастух", "Стыд" и "Турецкое седло". Всего в конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 кинокартин.

Теги
РоссияКраснодарский край"Кинотавр" - 2019
Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи
Русский музей соберет реставрационный совет по восстановлению поврежденной картины Куинджи
В пресс-службе музея рассказали, что специалисты сделают подробный осмотр картины "Ай-Петри. Крым" и дадут полное заключение о необходимых работах
Читать полностью