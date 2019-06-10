Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

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"Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении канала, почти не известна история подвига вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Они совершали по 1 тыс. вылетов в день, не имея поначалу свинцовой защиты и зависая на высоте 200 м над реактором.

На канале напомнили, что сразу после аварии зампред Совмина СССР Борис Щербина был назначен руководителем, академик Валерий Легасов - членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии.

"Авторы документального фильма расскажут, почему покончил с собой Легасов. Академик надиктовал пять магнитофонных кассет. В своем предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся", - добавили в пресс-службе.