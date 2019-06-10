Крупнейший фестиваль анимационного кино открылся во Франции с участием шести фильмов из РФ

АНСИ /Франция/, 11 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Шесть фильмов из России борются за награды 42-го Международного анимационного фестиваля, который ежегодно собирает на берегу озера Анси в одноименном французском городе лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран. Торжественная церемония открытия самого престижного в своем классе смотра прошла в понедельник вечером в национальном театре "Бонльё", передает корреспондент ТАСС с места события.

В рамках фестиваля с 11 по 14 июня по традиции пройдет крупнейший в Европе Международный анимационный кинорынок MIFA (International animation film market), в котором примут участие ведущие киностудии РФ. Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ.

Международное жюри отобрало для участия в фестивале 210 фильмов из более чем 3 тыс. заявленных работ. Среди них - шесть отечественных анимационных фильмов, которые будут бороться за призы престижного смотра в разных номинациях.

Так, в конкурсную программу короткометражных картин вошли мультфильмы "Пять минут до моря" Наталии Мирзоян и "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. В программу детских мультфильмов включена работа Евгении Жирковой "Доброе сердце". В конкурсе студенческих работ Россию представят мультфильмы "Здравствуйте, родные" Александра Васильева и "Кораблик" Анастасии Махлиной. Кроме того, во внеконкурсной программе смотра будет показан мультфильм Саши Свирского "Девственный ветер".

Примечательно, что в состав жюри, присуждающего одну из наград фестиваля - премию ФИПРЕССИ (Международной ассоциации кинопрессы), - вошла российская журналистка, киновед Алена Сычева.

Старейший фестиваль анимации

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тыс. специалистов отрасли со всего мира.

Россия восьмой год подряд принимает участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. Кинолента также была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.

Анимационные фильмы из России

Российские короткометражные картины "Пять минут до моря" Наталии Мирзоян и "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова имеют высокие шансы на получение наград открывшегося Международного анимационного фестиваля в Анси. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразила российская журналистка, киновед Алена Сычева, которая входит в этом году в состав жюри, присуждающего один из призов фестиваля - премию ФИПРЕССИ (Международной ассоциации кинопрессы).

"Радостно, что по традиции в конкурсную программу вошли наши картины - "Пять минут до моря" Наталии Мирзоян и "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. Оба фильма вполне соответствуют всем критериям. В них есть и внятная история, и трогательность, но в то же время - попытка найти необычную форму, - считает она. - Я думаю, что они имеют высокие шансы на победу в любой программе, на получение разных призов. Они действительно достойны".

Что касается главных критериев, то, по словам Сычевой, она предпочитает "классические киноленты, но ищет и эксперименты". "Я ищу фильмы классической формы, но также и с экспериментом. Ищу фильмы, в которых внятно рассказана история, но в которых есть и поиски развития киноязыка, развития искусства кино в целом", - пояснила она.