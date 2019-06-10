Всероссийский фестиваль военных оркестров Росгвардии проходит в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Первый концерт III Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации "Всегда на страже" состоялся в понедельник в Севастополе. Он собрал более 1 тыс. человек, сообщил ТАСС представитель управления Росгвардии по городу.

"Первый вечер фестиваля начался в 18:30 - с плац-концерта военного оркестра Центра материально-технического обеспечения войск национальной гвардии РФ у ворот "Херсонеса Таврического", причем оркестранты не просто играли музыку, но еще пели и даже танцевали с инструментами. А в 19:00 в амфитеатре античного театра музея-заповедника начал выступление коллектив Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Концерт, как и другие выступления в рамках фестиваля, бесплатный, посетить его могли все желающие. "Концерт должен был закончиться в 20:30, но зрители долго не отпускали музыкантов, несколько раз вызывали на бис", - отметил представитель Росгвардии.

Все композиции, которые были исполнены в первый вечер, созданы советскими и российскими авторами. Среди них была, например, песня, которую написала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. "Песня называется "Верните память" - она о том, что люди забывают о своей истории, предках, и о том, что делать этого ни в коем случае нельзя. Зал встал и старался подпевать солистке, исполнявшей песню, хоть и не знал слов", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Фестиваль "Всегда на страже" продлится до 12 июня. В нем участвуют севастопольские коллективы Росгвардии и Черноморского флота, а также лучшие оркестры Росгвардии из Ростова-на-Дону, Пятигорска, Новосибирска и Москвы.

11 июня состоится концерт, который пройдет на Михайловской батарее - форте XIX века, восстановленном в качестве музея. А в День России, 12 июня, в самом центре города состоится шествие военных оркестров Крымского соединения, штабов Южного, Сибирского и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии России, Образцово-показательного оркестра Росгвардии, военных оркестров Центра обеспечения управления Черноморского флота и Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова. Сводный оркестр фестиваля, в который войдут 400 музыкантов, сыграет гимны России и Севастополя, любимый горожанами "Севастопольский вальс" и другие известные произведения.