Большой театр выпускает последнюю балетную премьеру 243-ого сезона

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Новой сцене готовится выпустить последнюю балетную премьеру 243-ого сезона, которой станет Вечер одноактных балетов, объединивший "Симфонию до мажор" Джорджа Баланчина и "Парижское веселье" Мориса Бежара. Во вторник состоится генеральная репетиция программы, серия премьерных показов которой пройдет с 13 по 16 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Нас ожидает премьера двух одноактных балетов, которые, дополняя друг друга, позволяют раскрыться труппе Большого не только как классическим танцовщикам, но и как драматическим артистам. Неслучайно, что в программе заняты, в основном, ведущие солисты ГАБТ, в числе которых Екатерина Шипулина, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Мария Виноградова, Юлия Степанова, Евгения Образцова, Артем Овчаренко, Денис Родькин, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Семен Чудин", - перечислила собеседница агентства, добавив, что дирижером-постановщиком программы стал маэстро Тимур Зангиев.

Новикова рассказала, что Большой театр впервые обращается к творчеству Мориса Бежара - легенде современной хореографии - и представляет одну из его самых жизнерадостных постановок - автобиографический балет "Парижское веселье". "Это яркое балетное попурри на музыку Жака Оффенбаха и Манюеля Розенталя", - уточнила она.

Согласно сюжету, молодой человек приезжает в Париж, чтобы обучаться танцам. Там он встречает педагога, который одновременно и восхищается, и издевается над ним. Прообразом этого персонажа стала Рузанна Саркисян - знаменитый педагог Ролана Пети, Мориса Бежара, Пьера Лакотта и других выдающихся мастеров мирового балета, отметила пресс-атташе.

Она напомнила, что премьера балета "Парижское веселье" прошла 27 января 1978 года на сцене Королевского театра Ла Монне в Брюсселе. В Большом театре постановку хореографического шедевра Бежара осуществляет балетмейстер-репетитор Петр Нарделли.

"Что касается "Симфонии до мажор" Джорджа Баланчина, то это - великолепный праздник классического танца на музыку Жоржа Бизе", - заявила Новикова. Впервые этот балет был показан под названием "Хрустальный дворец" балетной труппой Парижской оперы 28 июля 1947 года. Премьера на сцене Большого театра состоялась 21 апреля 1999 года. После девятилетнего перерыва творение Баланчина возвращает в репертуар ГАБТ балетмейстер-репетитор Элиз Борн.