Пореченков, Вершинин и Головко получили звание народных артистов России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский передал почетные знаки народного артиста РФ актеру Михаилу Пореченкову, актеру Александру Вершинину и директору-художественному руководителю филиала Российской государственной цирковой компании Вилену Головко. Церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась во вторник в Атриуме Большого театра.

"Сегодня мы собрались неслучайно в канун дня России, замечательного национального праздника. Государство уделяет огромное внимание отрасли, мы сейчас проводим Год театра, через несколько дней в Санкт-Петербурге откроется Театральная олимпиада, близится старт конкурса Чайковского <...> Спасибо вам за то, что вы делаете! Вручать награды талантам - всегда большая честь и большое удовольствие", - сказал Мединский.

Звание заслуженного артиста РФ получили актрисы Лариса Богословская и Светлана Ходченкова, первый концертмейстер Российского национального оркестра Сергей Дубов и артист оркестра Государственной академической симфонической капеллы России Николай Лебедев.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени был награжден артист Борис Клюев, II степени - актер Юрий Куценко, директор Музея современной истории России Ирина Великанова, художник Андрей Есионов. Орден Дружбы вручили художественному руководителю театра "ГЛАС" Никите Астахову, актрисе Ольге Остроумовой и главному художнику Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станиславу Бенедиктову. "Я считаю великой наградой дело, которым мы занимаемся. А когда вручают орден с таким замечательным названием "Орден Дружбы" - это вдвойне приятно", - отметил Бенедиктов, получая орден.

Почетный знак заслуженного работника культуры России был передан художнику-конструктору МХТ имени Чехова Екатерине Кузнецовой и заместителю генерального директора Российской государственной библиотеки Александру Самарину. Министр культуры вручил также награды заслуженного учителя РФ и заслуженного художника РФ. Почетные грамоты президента России получили артист Москонцерта Евгений Петросян, художники Владимир Павлов и Николай Калинин и другие деятели культуры.

Благодарности президента РФ были вручены актрисе Ольге Кабо, генеральному директору Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарду Запашному, художнику-графику Михаилу Коновалову, коллективу Российского института театрального искусства - ГИТИС, артистам Дмитрию Щербину, Александру Гришину и другим.