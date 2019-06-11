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Спилберг напишет сценарий хоррор-сериала, который можно будет смотреть только ночью

Проект будет состоять из 10 или 12 серий
Стивен Спилберг EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Стивен Спилберг
© EPA-EFE/NEIL HALL

Режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг пишет сценарий сериала для стримингового сервиса Quibi. Об этом журналу Variety сообщил создатель Quibi Джеффри Катценберг.

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"Ко мне пришел Стивен Спилберг и сказал: "У меня есть суперстрашная история, которую я хочу воплотить", - заявил Катценберг. По его словам, Спилберг уже написал пять или шесть серий (или, как сам их назвал Катценберг, глав), а всего в сериале будет 10 или 12 эпизодов. Рабочее название проекта - Spielberg’s After Dark.

Сюжетные детали не раскрываются, однако известно, что по просьбе Спилберга сериал будет доступен пользователям только после полуночи. Мобильные устройства будут учитывать то, в каком часовом поясе находится пользователь, и доступ к сериям пропадет с восходом солнца. 

Quibi - это стриминговый сервис для мобильных устройств, предназначенный для показа коротких видео (от 7 до 10 минут). Запуск Quibi запланирован на 6 апреля 2020 года. Инвесторы вложили в проект уже более $1 млрд. Подписка на сервис с просмотром рекламы будет стоить $4,99, без рекламных вставок - $7,99.

Ранее Стивен Спилберг объявил, что занимается перезагрузкой своего старого сериала "Удивительные истории" для стримингового сервиса Apple TV+. 

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