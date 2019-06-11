Более 50 фильмов покажут на V Московском еврейском кинофестивале

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Пятый Московский еврейский кинофестиваль пройдет с 23 по 30 июня, зрители смогут увидеть на нем 58 картин в разных жанрах. Об этом сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный продюсер кинофестиваля Егор Одинцов.

"У нас в программе заявлено 58 фильмов, надеюсь, что их количество не изменится. Туда входят все конкурсные и внеконкурсные показы, спецпоказы и ретроспектива. В программе конкурса полнометражного кино семь картин, короткометражного художественного - 13 и короткометражного документального - 11 картин. Все остальное - это различные тематические внеконкурсные программы. Фестиваль продлится с 23 по 30 июня", - сказал он.

По словам Одинцова, показы пройдут на нескольких площадках. "У нас есть традиционные площадки - киноцентр "Октябрь", Центр документального кино и кинозал ГУМ. Также в этом году у нас достаточно большое количество показов пройдет на площадке кинотеатра "Звезда", а закрытие пройдет в кинотеатре "Космос". Традиционно несколько спецпоказов пройдет в Еврейском музее, и в этом году будет наше ноу-хау - два показа пройдут на общинных площадках - в издательстве "Книжники" и Московском еврейском общинном центре. Открытие пройдет в кинозале "Октябрь", который вмещает полторы тысячи человек", - отметил продюсер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он подчеркнул, что открывать киносмотр в этом году будет картина Шона Снайдена "В прах", а фильм закрытия пока держится в секрете. Также в рамках форума пройдет обширная образовательная программа. "Безусловно, образовательная программа будет широкой. Вокруг большинства фильмов мы стараемся делать лекции, обсуждения, мастер-классы", - сказал Одинцов.

В свою очередь, председатель жюри, член Международной академии "Эмми" Тимур Вайнштейн отметил, что задачей фестиваля является пробуждение зрительских эмоций и чувств, тогда как финансовая составляющая отходит на второй план. "Еврейская тема важна не только для людей, связанных с еврейской национальностью, это очень большая, серьезная и важная тема. Фестивали кино, о котором мы говорим, в отличии от прокатного, делаются не для того, чтобы собрать кассу или отбить вложенные деньги. Оно делается, чтобы дойти до сердца и эмоций конкретного человека", - добавил он.

За четыре года существования Московский Еврейский кинофестиваль посетили более 10 тыс. зрителей. Было показано свыше 100 картин последних лет, посвященных еврейской тематике. Форум организован при поддержке Федерации еврейских общин России и других еврейских организаций.