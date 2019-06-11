Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля "Нашествие"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе организатора фестиваля.

"Музыкант, режиссер, актер Гарик Сукачев отметит свое 60-летие большим юбилейным туром "Go!", которому даст старт прямо на главной сцене "Нашествия-2019" <...> Шоу состоится 20 июля в 23:00 и станет главным событием субботней программы фестиваля", - отметили устроители.

Для тура музыкант готовит масштабное представление и к его созданию привлек художника-постановщика Александра Белькова, который делал прошлое шоу Сукачева - "59:59", сообщают организаторы.

Игорь (Гарик) Сукачев отметит 60-летие 1 декабря. Он начинал музыкальную карьеру в составе групп "Закат Солнца вручную" и "Постскриптум", которая после его ухода сменила название на "Браво". В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создал коллектив "Бригада С", который просуществовал до 1994 года. С новым составом музыкантов Сукачев собрал группу "Неприкасаемые", однако в 2013 году было объявлено о ее распаде.

Фестиваль "Нашествие" пройдет с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области. Свое 20-летие фестиваль отметит при участии Вячеслава Бутусова, групп ДДТ, "Мумий Тролль", "Би-2", "Аквариум", "Алиса", "Сплин", "Ночные Снайперы" и других музыкантов.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.